Ресурсный портфель юридических лиц ВТБ в Новосибирской области вырос на 67%

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По итогам первого полугодия региональный портфель кредитов среднему и малому бизнесу увеличился до 32,6 млрд рублей (+8%). Топ-3 отраслей кредитного портфеля сформировали компании сферы торговли (31%), строительства и недвижимости (29%), а также пищевой промышленности и сельского хозяйства (15%).

- Стабильные ставки по кредитным продуктам и сформировавшийся отложенный спрос оказали влияние на кредитную активность среднего и малого бизнеса в первом полугодии. Важную роль продолжают играть программы господдержки, которые учитывают интересы широкого круга компаний в рамках задач развития отечественного производства, импортозамещения и других. За первое полугодие предприятия Новосибирской области в рамках госпрограмм получили от ВТБ кредиты на 1,8 млрд рублей, - прокомментировал Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Новосибирской области.

С начала года портфель привлеченных средств компаний среднего и малого бизнеса Новосибирской области вырос на 29% и превысил 45,5 млрд рублей. Драйвером роста выступили срочные ресурсы региональных предприятий. Банк расширяет возможности предпринимателей для получения дохода. В июне ВТБ продлил время размещения средств в депозиты и неснижаемые остатки (НСО) в рублях и юанях во всех регионах присутствия до 21:00.

В рамках интеграции банка «Открытие» для обслуживания клиентов среднего и малого бизнеса группы ВТБ и новых пользователей запускается новая единая цифровая платформа, которая объединит более 60 финансовых продуктов и нефинансовых сервисов двух банков.