Специально поддал газу: в Новосибирске водитель на джипе нарочно переехал двух собак

В Новосибирске водитель на джипе нарочно переехал двух собак. Фото: Сибкрай.ru.

Жители Новосибирска ищут водителя джипа, переехавшего двух собак на пешеходном переходе. По словам очевидцев, он сделал это намеренно. Одно животное получило травмы, несовместимые с жизнью. И его усыпили. Известно, что произошел инцидент 29 августа в Первомайском районе города.

– Джип переехал одну из двух дворняжек и уехал. Прям двумя левыми колесами по ней проехался, еще и газу поддал, как специально. Они переходили дорогу по «зебре» в сторону улицы Подъемной к частным домам, правда, пошли на красный. Они шли бок в бок, как родные. Черный как-то удрал быстро, а белая, к сожалению, нет, – рассказал Сибкрай.ru. очевидец Сергей.

Мужчина добавил, что собака сильно завизжала. Так, что визг заглушил музыку в машине. Она кое-как доползла до обочины.

Известно, что сильнейший удар раздробил несчастному животному позвоночник. И повредил спинной мозг. Собаку пришлось усыпить.

Очевидцы намерены обратиться в полицию.

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