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НовостиОбщество31 августа 2023 2:00

В Новосибирской области авиапредприятие оштрафовали за нарушения в медосмотрах

Работа экспертной комиссии, проверяющей летчиков, была организована с нарушениями
Галина СИМОНОВА
Медосвитетельствование проходило неправильно.

Медосвитетельствование проходило неправильно.

Фото: Виктория МИНАЕВА

В Новосибирске авиапредприятие оштрафовали за нарушения при проведении медосвидетельствовании членов летного экипажа.

— Работа врачебно-летной экспертной комиссии в медицинском центре организована с нарушениями закона. Порядок проведения медицинских осмотров и освидетельствования авиаперсонала в полном мере не соблюдался в виду отсутствия необходимого оборудования, — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

После вмешательства ведомства, медкабинеты в центре оснастили необходимым оборудованием, а юрлицо оштрафовали на 50 тысяч.

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