В Новосибирске женщина залезла на дерево в сквере и лаяла на прохожих

В Новосибирске женщина залезла на березу и лаяла на прохожих. Фото: АБ Гвардия

В сквере недалеко от дома № 15 на улице Лескова в Новосибирске женщина залезла на березу и лаяла на прохожих. Уставшие от шума местные жители вызвали на место ГБР.

— 30 августа, во втором часу ночи, в дежурную часть Агентства поступил телефонный звонок. Жительница дома 15 по улице Лескова, который пользуется услугой «Безопасный двор», жаловалась на шумных соседей. Оперативному дежурному она сказала, что наркоманы во дворе шумят и мешают спать, — рассказали в агентстве безопасности «Гвардия».

В самом дворе прибывшие на место гвардейцы никого не нашли, но зато услышали шум и собачий лай со стороны соседнего сквера. Там, среди деревьев, они нашли сидящую на поваленной березе босую женщину. Слезать «нимфа» отказывалась: говорила, что не хочет идти домой босиком по темноте, поскольку боится сломать ноги. В какой-то момент к даме подошел ее спутник, испугавшийся, что подругу арестовывают, и попытался силой утащить ее домой, но та не смогла встать.

— Пока бойцы ГБР помогали ей спуститься, парень ушёл, бросив спутницу. Оставшись наедине со своими спасителями, дама внезапно проявила агрессию — накинулась на гвардейцев с кулаками и попыталась завладеть специальными средствами. Тем ничего не оставалось, кроме как её задержать, — добавили в агентстве.

Позже женщину передали полицейским.

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