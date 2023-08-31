Новосибирцы делятся кадрами полнолуния. Фото: Анна ПАШАГИНА

В соцсетях появились снимки голубой Луна в Новосибирске 2023. Горожане делятся кадрами ночного неба.

— Луна сегодня была очень красивая, жаль, камера не передает полностью, — пишут сибиряки в соцсетях.

Луну было хорошо видно в небе. Фото: Галина СИМОНОВА

Эффектное астрономическое явление можно было наблюдать в небе в ночь на 31 августа. Несмотря на то, что выглядит Луна действительно очень красиво, буквально воспринимать термин «Голубая Луна» не стоит. Так в астрономии называется второе полнолуние в течение календарного месяца.

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