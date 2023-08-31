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НовостиОбщество31 августа 2023 1:17

Новосибирцы делятся в соцсетях снимками и видео редкой голубой Луны

В соцсетях появились снимки голубой Луна в Новосибирске 2023: фото и видео ночного неба
Галина СИМОНОВА
Новосибирцы делятся кадрами полнолуния.

Новосибирцы делятся кадрами полнолуния.

Фото: Анна ПАШАГИНА

В соцсетях появились снимки голубой Луна в Новосибирске 2023. Горожане делятся кадрами ночного неба.

— Луна сегодня была очень красивая, жаль, камера не передает полностью, — пишут сибиряки в соцсетях.

Луну было хорошо видно в небе.

Луну было хорошо видно в небе.

Фото: Галина СИМОНОВА

Эффектное астрономическое явление можно было наблюдать в небе в ночь на 31 августа. Несмотря на то, что выглядит Луна действительно очень красиво, буквально воспринимать термин «Голубая Луна» не стоит. Так в астрономии называется второе полнолуние в течение календарного месяца.

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