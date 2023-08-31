Новосибирская область стала лучшей по обеспечению кадрами предприятий ОПК

В НСО наиболее успешно реализуется обеспечение кадрами оборонно-промышленного комплекса. Фото: Правительство НСО

Новосибирская область стала одним из лучших регионов, где наиболее успешно реализуется обеспечение кадрами оборонно-промышленного комплекса. Об этом заявил полпред Президента РФ в СФО Анатолий Серышев в ходе совместного заседания Рабочей группы, где обсудили кадровый вопрос в организациях ОПК.

— События последнего времени показали настоятельную необходимость подготовки высококвалифицированных специалистов для суверенного развития нашего государства, — отметил Анатолий Серышев.

Полпред также подчеркнул, что сейчас некоторые предприятия должны нарастить производство востребованных изделий. А для этого их штат должен быть укомплектован необходимыми сотрудниками. Поэтому важно создавать условия, при которых подготовленная молодежь будет готова работать на предприятиях.

В Новосибирской области этот вопрос прорабатывается министерством труда и соцразвития. В регионе действует ряд обучающих курсов, выпускники которых в последствие закрывают вакансии на ведущих предприятиях региона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber