Глава СКР взял на контроль проблему с рушащимся домом-памятником в Новосибирске

Александр Бастрыкин заинтересовался проблемой с памятником архитектуры в Новосибирске. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался проблемой с памятником архитектуры в Новосибирске. Речь идет о «профессорском» доме на улице Дуси Ковальчук, 185.

— Местные жители выражают свою озабоченность, что здание может обвалиться и создать угрозу для проходящих мимо людей. Мер со стороны местных властей по капитальному ремонту дома не принимается, — сообщили в СКР.

В областном Следственном комитете по данному факту проводится проверка. Глава СКР поручил доложить ему о ее ходе и результатах.

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