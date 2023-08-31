В Новосибирске на форуме «Технопром-2023» заключили 45 соглашений

В Новосибирске в 2023 году в десятый раз прошел международный форум «Технопром». Фото: Правительство НСО

В Новосибирске в 2023 году в десятый раз прошел международный форум «Технопром». Он собрал 15 тысяч участников, 1100 экспертов, а по итогам мероприятия было заключено 45 соглашений.

— Важными стали соглашения, направленные на создание селекционного центра семеноводства, строительство новых спортивных объектов, реализацию совместных проектов компаний в области промышленных, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и многие другие, — сообщили в областном правительстве.

В форуме приняли участие представители 83 регионов России и 40 стран. Поучаствовать в форуме можно было как очно, так и онлайн.

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