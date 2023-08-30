В Новосибирске иномарка «Митсубиси» сбила 15-летнюю девочку

В Советском районе Новосибирска иномарка сбила девочку, переходившую дорогу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Советском районе Новосибирска иномарка сбила девочку, переходившую дорогу. ДТП случилось днем в среду, 30 августа, в Советском районе города.

— В 13:50 36-летний водитель автомобиля «Митсубиси Либеро» ехал по Морскому проспекту в сторону Детского проезда. У дома № 6 на Морском проспекте он сбил 15-летнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, — сообщили в городской Госавтоинспекции.

Пострадавшую девочку доставили в больницу для уточнения травм. На месте работал экипаж ДПС.

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