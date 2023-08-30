Олимпийский чемпион стал игроком новосибирского ХК «Сибирь». Фото: хоккейный клуб «Сибирь»

Хоккейный клуб «Сибирь» Новосибирской области подписал контракт с 29-летним нападающим Николаем Прохоркиным. Об этом сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги.

Соглашение рассчитано на один сезон.

Николай Прохоркин является обладателем Кубка Гагарина. В составе сборной России он взял «золото» Олимпиады 2018 года.

В сезоне 2022/2023 нападающий провел 10 матчей в составе СКА и набрал 5 очков. Всего на счету хоккеиста в КХЛ 506 игр и 283 очка.

В КХЛ Николай Прохоркин дебютировал в 2011 году в составе ЦСКА, в котором провел пять лет. Затем отыграл сезон в «Салават Юлаев» и перешел на три сезона в СКА. В 2019 году попробовал свои силы в команде «Лос Анджелес Кингз». После возвращения в Россию сыграл сезон за «Металлург» (2020/2021), «Авангард» (2021/2022) и СКА (2022/2023). Большую часть последнего сезона пропустил из-за травмы.

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