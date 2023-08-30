В Новосибирской области женщина на «Тойоте» влетела в грузовик

В Новосибирской области около коттеджного поселка садовый случилось ДТП. Фото: "Дороги с Кузнецовым"

В Новосибирской области около коттеджного поселка садовый случилось ДТП. Авария произошла вечером в среду, 30 августа.

— В 16:55 36-летняя женщина за рулем «Тойоты» врезалась в стоявший на проезжей части грузовик «Вольво», — сообщается в телеграм-канале «Дороги с Кузнецовым».

В аварии пострадала водитель легковушки, все обстоятельства случившегося уточняются.

На кадрах с места аварии видно, что «Тойота» получила серьезные повреждения: передняя часть автомобиля буквально смята.

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