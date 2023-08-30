Росгвардейцы спасли двух девушек из горящей квартиры. Фото: пресс-служба Росгвардии по Новосибирской области

В Барабинске Новосибирской области росгвардейцы вытащили двух девушек из горящей квартиры. Они проезжали мимо во время патруля.

- Ранним утром, находясь на маршруте патрулирования, стражи правопорядка заметили пожар в квартире двухэтажного жилого дома на улице Кирова. На балконе находились две девушки, которые звали на помощь, при этом из квартиры шел густой дым, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы сообщили о пожаре экстренным службам. А после попросили водителя стоящего недалеко «КамАЗа» подогнать машину к балкону горящей квартиры. Находясь в ее кузове они вытащили девушек и их кота.

Пожарные ликвидировали возгорание, а медики оказали помощь пострадавшим.

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