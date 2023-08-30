В Новосибирске почти три километра дороги отремонтируют на подъезде к Затону

Единственный выезд в город из микрорайона Затон отремонтируют к концу сентября. Фото: Мэрия Новосибирска

Единственный выезд в город из микрорайона Затон отремонтируют к концу сентября. Обновленная дорога будет безопасной не только для автомобилистов, но и для пешеходов — строители восстановят недостающие тротуары и обочины. Мэр Анатолий Локоть проверил ход ремонтных работ.

— Это единственный выезд из микрорайона Затон, и движение автомобилей здесь интенсивное. Дорога была в плохом состоянии, в том числе обочины и тротуары. Это создавало трудности не только для автомобилистов, но и для пешеходов. После выездного совещания с губернатором было принято решение дополнительно выделить средства из областного бюджета на ремонт этой дороги. Работы идут полным ходом, к концу недели строители завершат устройство верхнего слоя асфальта, — подчеркнул Анатолий Локоть.

Участок ремонтируемой дороги начинается от улицы Большой, заканчивается разворотом на кольце улицы 2-й Портовой, общая протяженность — 2,7 километра. Ремонт включает в себя фрезерование существующего слоя покрытия, устройство выравнивающего и верхнего слоев, восстановление недостающих тротуаров и обочин. Кроме того, проезжую часть обособят дорожным бордюром, а тротуар — садовым.

На сегодня выполнены работы по фрезерованию и выравниванию покрытия на 100%. Установлено 1200 м дорожного бордюра. Строители приступили к устройству верхнего слоя асфальта.

По словам мэра Анатолия Локтя, на сегодня программа «Региональные автомобильные дороги» выполнена более чем на 50%, процент выполнения по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» — 80%.

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