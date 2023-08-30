Новосибирский суд отправил под стражу водителя смертельного ДТП

Новосибирский суд отправил под стражу устроившего смертельное ДТП водителя. Фото: Госавтоинспекция по НСО

Районный суд Новосибирска отправил под стражу водителя, устроившего смертельное ДТП на Советском шоссе. Меру пресечения для обвиняемого определили 30 августа.

- Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу по 23 октября 2023 года, - говорится в сообщении суда.

Напомним, авария произошла 23 августа. «Тойота Калдина» ехала по Советскому шоссе в сторону поселка Краснообск и столкнулась с «Сузуки Гранд Витара», которая ехала в сторону поселка Ленинский.Удар был такой силы, что оба авто превратились в груду железа. В результате ДТП пострадали шесть человек, один человек погиб.

Новосибирца судят за нарушение ПДД и эксплуатации автомобиля.

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