«Моя доченька умерла, но никого не наказали»: закрыли дело о смерти школьницы в больнице под Новосибирском

Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании уголовного дела после закрытии дела о смерти школьницы в больнице под Новосибирском. Фото: личный архив

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании уголовного дела после закрытии дела о смерти школьницы в больнице под Новосибирском. Напомним, девочка умирала от менингита, пока ее лечили от ОРВИ.

Мама девочки винит в произошедшем врачей, однако уголовное дело о причинении смерти по неосторожности было прекращено.

— Формулировка — прекращено в связи с отсутствием события преступления. Мы планируем обжаловать это, — пояснила КП-Новосибирск мама девочки. — И мы будем требовать проведения новой экспертизы, чтобы возобновить уголовное дело.

Глава СК России потребовал представить ему доклад о принятых по уголовному делу процессуальных решениях и по доводам потерпевшей, а также — о выводах проведенной в рамках расследования экспертизы.

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