В Новосибирске около нового ЛДС заметили десятки полицейских.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Днем 30 августа в Новосибирске около нового ЛДС «Сибирь-Арена» очевидцы заметили десятки полицейских и служебных автомобилей, напоминающих автозаки.
- Сегодня на территории парка «Сибирь-Арена» проходила подготовка к празднованию 100-летия образования патрульно-постовой службы, - сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
В ходе репетиции были задействованы специализированные машины с громкоговорителем, которые внешне напоминают автозак.
Праздник пройдет в субботу, 2 сентября, в парке «Сибирь-Арена».
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