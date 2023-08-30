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НовостиОбщество30 августа 2023 13:52

В Новосибирске около нового ЛДС заметили десятки полицейских

У них шла подготовка к 100-летию ППС
Полина ШЕВЧЕНКО
В Новосибирске около нового ЛДС заметили десятки полицейских.

В Новосибирске около нового ЛДС заметили десятки полицейских.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем 30 августа в Новосибирске около нового ЛДС «Сибирь-Арена» очевидцы заметили десятки полицейских и служебных автомобилей, напоминающих автозаки.

- Сегодня на территории парка «Сибирь-Арена» проходила подготовка к празднованию 100-летия образования патрульно-постовой службы, - сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

В ходе репетиции были задействованы специализированные машины с громкоговорителем, которые внешне напоминают автозак.

Праздник пройдет в субботу, 2 сентября, в парке «Сибирь-Арена».

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