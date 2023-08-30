В Новосибирске суд не отменил срок гаишникам, отпустившим нарушителя без прав

В Новосибирске суд оставил без изменений приговор экс-инспекторам ДПС.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В Новосибирске суд оставил без изменений приговор экс-инспекторам ДПС, обвиняемым в превышении полномочий. Напомним, в апреле 2022 года они остановили нарушителя ПДД, севшего за руль без прав и с затонированными стеклами, но отпустили его без протоколов, поскольку водитель оказался соседом одного из инспекторов.
За это суд назначил им по году условно, однако один из полицейских не согласился и попытался обжаловать приговор. Но суд ему отказал.
— Апелляционные жалобы защитника и осужденного — без удовлетворения, — сообщили в Управлении Судебного департамента Новосибирской области.
Областной суд оставил наказание без изменений.
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