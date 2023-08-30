В Новосибирске отремонтируют мост на Трикотажной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске планируют отремонтировать мост на улице Трикотажной. Информация о поиске подрядчика появилась на сайте госзакупок.

На ремонтные работы заказчик готов выделить 19,5 миллиона рублей. Реконструкция пройдет в два этапа: первый этап - до 11 ноября 2023 года, второй - с 1 апреля 2024 по 1 июля 2024 года.

Подрядчику предстоит уширить проезд, разобрать конструкции существующего моста, отремонтировать барьерное ограждение и деформационные швы, обустроить дорогу разметкой.

Отмечается, что ряд задач будет выполняться в стесненных условиях на четверти дорожного полотна. На остальной проезжей части организуют автомобильное движение.

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