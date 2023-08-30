В Новосибирске мужчина избил подростков во дворе дома

В Новосибирске мужчина набросился на двух подростков во дворе жилого дома. Фото: "Вести Новосибирск"

В Новосибирске мужчина набросился на двух подростков во дворе жилого дома. Инцидент случился в Ленинском районе города. Сейчас в произошедшем разбираются следователи.

— По данному сообщению следственным отделом по Ленинскому району организовано проведение процессуальной проверки, — сообщили в областном Следственном комитете.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, как голый мужчина разгромил несколько машин на парковке жилого дома на улице Высоцкого. Утихомирить его смогла только полиция, передав в руки медикам.

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