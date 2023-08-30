«Уродовал авто табуреткой»: в Новосибирске голый мужчина разгромил машины во дворе жилого дома

В Новосибирске голый мужчина разгромил машины на парковке дома по улице Высоцкого. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске голый мужчина разгромил машины на парковке дома по улице Высоцкого, 38. Инцидент случился ранним утром 30 августа. Жильцы многоэтажки проснулись от воя сигнализации, а когда выглянули в окно — увидели странную картину.

— Какой-то голый мужик с табуреткой со всей силы уродовал автомобили на парковке. Мы вызвали полицию, — рассказали Infopro54 жители многоэтажки.

Пока на место ехала полиция, дебошир успел разнести, как минимум, четыре машины. Прибывшие на место силовики передали мужчину медикам.

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