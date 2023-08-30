Под Новосибирском Чуйский тракт перекроют в ночь с 30 на 31 августа.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирской области закроют движение автодороге «Чуйский тракт» в районе Бердска. Об этом сообщает Сибуправтодор.
- В ночь с 30 на 31 августа в период с 00:00 до 01:00 на 36 км федеральной автодороги Р-256 «Чуйский тракт» планируется закрытие движения транспорта, - говорится в сообщении.
Ограничение связано с ремонтом на примыкающих улицах Бердска.
Водителей призывают быть внимательными и планировать поездки заранее. Закрытый участок дороги рекомендуется объезжать по улицам Спортивной - Ленина - Лелюха.
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