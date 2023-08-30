В Новосибирске в двух домах отремонтируют бомбоубежища. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске отремонтируют защитные сооружения гражданской обороны. Бомбоубежища расположены в домах на улицах Мира, 28 и Аэропорт, 6.

Сейчас администрация ищет подрядчика, который выполнит соответствующие работы. На модернизацию защитных сооружений власти готовы потратить 1,9 миллиона рублей.

Ремонт подрядчик должен закончить за полтора месяца со дня подписания контракта. За это время необходимо привести в порядок стены, пол, двери, водопроводы, канализации, вентиляции и энергосистемы трех сооружений. Два из них площадью 66,1 квадратных метра и 78,5 квадратных метров расположены на улице Аэропорт, 6. Еще одно - площадью 179 квадратных метров - на улице Мира, 28.

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