В Новосибирске ночью задержали босоногую женщину: она накинулась на гэбээровцев

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

30 августа во втором часу ночи в дежурную часть Агентства Безопасности поступил телефонный звонок. Жительница дома № 15 по улице Лескова, который пользуется услугой «Безопасный двор», жаловалась на шумных соседей. Оперативному дежурному она сказала, что наркоманы во дворе шумят и мешают спать. На указанный клиенткой адрес был направлен ближайший экипаж ГБР-74.

Во дворе дома «гвардейцы» никого не обнаружили. Зато услышали голоса и собачий лай со стороны сквера, расположенного рядом. Там на поваленной березе сидела босоногая молодая женщина. Нисколько не удивившись появлению людей в форме, она попросила вывести ее из сквера, потому что в темноте без обуви боится поскользнуться на мокрой тропинке, упасть и сломать ноги. По поведению было понятно, что сознание женщины находится в сильно измененном состоянии.

В это время к ней подошел молодой человек. Не разобравшись в ситуации и предположив, что стражи порядка арестовывают подругу, он попытался силком утащить ее домой, но та не смогла встать на ноги. Пока бойцы ГБР помогали ей спуститься, парень ушел, бросив спутницу.

Оставшись наедине со своими спасителями, дама внезапно проявила агрессию - накинулась на «гвардейцев» с кулаками и попыталась завладеть специальными средствами. Тем ничего не оставалось, кроме как задержать ее.

Передавая «скверную» (от слова «сквер») нимфу полицейским, «гвардейцы» сообщили о жалобе, из-за которой, собственно, там и оказались, - о нарушении закона «О тишине». На основании их заявления доставленной в полицию грозит привлечение к административной ответственности.

ДЛЯ СПРАВКИ

За совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан, законом Новосибирской области от 14 февраля 2003 года № 99-ОЗ «Об административных правонарушениях в Новосибирской области» и законом Новосибирской области от 28 марта 2016 года № 47-ОЗ «Об отдельных вопросах обеспечения тишины и покоя граждан на территории Новосибирской области» предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей.