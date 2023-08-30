Скрывал год: в Новосибирске отец украл дочь из детского сада и увез в Иркутск

В Новосибирске отец украл дочь из детского сада и увез в Иркутск. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина похитил свою трехлетнюю дочь из детского сада в Новосибирске и увез в Иркутск. Там он скрывал девочку целый год.

Завести на отца дело о похищении было невозможно, так как он не был лишен родительских прав. Тем не менее суд встал на сторону мамы девочки.

- Судебные приставы-исполнители возбудили исполнительное производство. Должник не хотел добровольно исполнять решение суда. В назначенный день судебные приставы, совместно с сотрудниками Министерства социальной защиты, участковым, психологом и мамой девочки отправились по месту жительства отца, чтобы осуществить передачу ребенка, - сообщили в ГУ ФССП Иркутской области.

Когда мама с дочкой собирались покинуть участок, брат бывшего мужа отпустил собаку, тем самым заблокировал выход.

Для того, чтобы обеспечить безопасность ребенку и ее маме, пришлось вызывать ГБР. Сейчас пострадавшие находятся в Новосибирске.

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