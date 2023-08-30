В Новосибирске школьник пострадал в ДТП с тремя иномарками

12-летний мальчик попал в больницу после ДТП. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В Новосибирске в ДТП с тремя иномарками пострадал школьник. Авария произошла в Центральном районе города днём в среду, 30 августа. - В 11:50 38-летняя женщина за рулем автомобиля «Фольксваген Поло» ехала по улице Красный проспект со стороны улицы Фрунзе, с правым поворотом на улицу Державина. У дома 30 по улице Красный проспект она столкнулась с автомобилем «Хендай Солярис», за рулём которого был 42-летний водитель. «Хендай», в свою очередь, столкнулся с автомобилем «Ниссан Кашкай», за рулём которого была 33-летняя женщина, - сообщили в городской Госавтоинспекции. В ДТП пострадал 12-летний мальчик - пассажир «Фольксвагена». Его доставили в больницу для уточнения травм. На месте работал экипаж ДПС, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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