С 1 сентября Совкомбанк повышает процент на остаток по «Халве» и ставки по накопительному счету

Фото: sovcombank.ru

Повышенная ставка будет действовать при условии подключения банковской подписки «Халва. Десятка» и регулярного оборота по карте, то есть совершения не менее 5 покупок на общую сумму от 10 000 рублей в месяц.

Для действующих клиентов «Халвы» процент на остаток по карте также повышается с начала сентября. Ставка на остаток вырастет до 9% годовых с подпиской «Халва. Десятка» и при регулярном использовании карты. Без подключенной подписки процент на остаток по «Халве» составит 6% годовых.

Также до 15% годовых вырастет процент на остаток по дебетовой карте для всех новых клиентов в течение первых трех месяцев.

В начале сентября процентная ставка по накопительному счету «Онлайн-копилка» будет увеличена на 1,5 п.п. и составит 8,5% годовых в случае регулярного пополнения копилки с карты «Халва». «Онлайн-копилку» можно открыть онлайн в мобильном приложении или личном кабинете банка, указав желаемую для накопления сумму, счет, с которого будут перечисляться деньги, и способы перечисления на счет. Это может быть фиксированная сумма, процент от покупок или пополнений по карте, кешбэк, процент на остаток и другие варианты.

Реклама. ПАО «Совкомбанк»