Крупный новосибирский складской комплекс увеличит эффективность работы

Фото: Пресс-служба Агентства инвестиционного развития НСО

«Машкомплект» - крупный оператор Новосибирской области по оказанию услуг в сфере складского бизнеса. Имеет более 82 тысяч кв. м общей площади складских помещений. Сотрудничает с крупными компаниями, в числе которых «Марс», «Юнилевер Русь», «Вимм-Билль-Данн» и другие.

В ближайшие полгода внедрять инструменты бережливого производства в «Машкомплекте» начнут на складской обработке товара на складе класса А. Оптимизировать процессы сотрудникам компании помогут эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Агентства инвестиционного развития НСО.

- В рамках нацпроекта мы планируем посмотреть на процессы под другим углом и обучить команду предприятия. Необходимо, чтобы сотрудники умели грамотно описывать процессы, имели насмотренность и могли быстро запускать процессы на других площадках. Мы планируем повысить эффективность работы на 20% к концу 2024 года. Это поможет нам в перспективе удерживать рост себестоимости и тарифов, успешно продолжая многолетнее сотрудничество с партнёрами, в том числе и международными, - говорит директор компании Елена Бандурина.

Фото: Пресс-служба Агентства инвестиционного развития НСО

Для повышения производительности труда на предприятии оптимизируют логистические потоки, увеличат выработку, сократят сроки обработки партий грузов, выстроят чёткую систему приоритетности выполнения заказов, а также грамотно организуют рабочее пространство.

Как отмечает гендиректор Агентства инвестиционного развития Александр Зырянов, в нацпроект уже вошли 99 компаний региона и в среднем они увеличили выработку на 68% и снизили незавершенное производство на 28%: «Благодаря участию в нацпроекте у предприятий появляются большие возможности: без привлечения дополнительных средств можно снизить себестоимость, увеличить прибыль и поощрение сотрудников».