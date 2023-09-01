Теплый День знаний: на 1 сентября в Новосибирске потеплеет до +23

1 сентября в школах будет тепло. Фото: Олег УКЛАДОВ

Первый день осень встретит новосибирцев теплом. В ночь на пятницу, 1 сентября, синоптики обещают +12...+14 градусов, а днем — до +21...+23.

— Ночью и утром кратковременный дождь, гроза, днем преимущественно без осадков. Подует южный ветер со скоростью 6-11, местами до 16 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

В остальных районах области потеплеет до +19…+24. Ночью местами пройдут кратковременные дожди с грозами, но по западу региона будет преимущественно без осадков. Днем местами небольшие дожди.

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