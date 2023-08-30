Самолет «Красноярск – Новосибирск» вернулся после запуска 29 августа.
Фото: Иван ВИСЛОВ
29 августа самолет «Красноярск – Новосибирск» вернулся на стоянку после запуска. Основанием стали технические причины.
- 29 августа в 16:18 (мск) аэропорт Красноярск (Емельяново). Возврат на стоянку с места запуска, по технической причине, - пишет Telegram-канал «AVIAINCIDENT».
Авиаперевозку выполняла компания «Сибирь».
- Инцидента не было. Перезапуск, - рассказали КП-Новосибирск в УТ МВД России по СФО.
По какой причине произвели перезапуск, в транспортной полиции не рассказали. КП-Новосибирск направила в авиакомпанию запрос для уточнения деталей произошедшего.
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