Самолет «Красноярск – Новосибирск» вернулся после запуска 29 августа. Фото: Иван ВИСЛОВ

29 августа самолет «Красноярск – Новосибирск» вернулся на стоянку после запуска. Основанием стали технические причины.

- 29 августа в 16:18 (мск) аэропорт Красноярск (Емельяново). Возврат на стоянку с места запуска, по технической причине, - пишет Telegram-канал «AVIAINCIDENT».

Авиаперевозку выполняла компания «Сибирь».

- Инцидента не было. Перезапуск, - рассказали КП-Новосибирск в УТ МВД России по СФО.

По какой причине произвели перезапуск, в транспортной полиции не рассказали. КП-Новосибирск направила в авиакомпанию запрос для уточнения деталей произошедшего.

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