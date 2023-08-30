Поели витаминчиков: новосибирцев умилили бинтуронги, полакомившиеся сочными листьями

В Новосибирском зоопарке бинтуронги полакомились сочными листьями. Фото: Анна Новикова.

Умилительное зрелище наблюдали посетители Новосибирского зоопарка. Пара бинтуронгов на их глазах решила пообедать. В качестве блюда зверьки выбрали листья на дереве, растущем около их домика.

– Поели витаминчиков, – умилилась постоянная посетительница зоопарка, блогер Анна Новикова, снявшая бинтуронгов на видео.

На кадрах один из них лакомился листьями рядом с будкой. А второй, чтобы достать листочек посочнее, забрался на крышу домика.

– Какие они милые, – восхитились парочкой новосибирцы.

В Новосибирском зоопарке рассказали, что необычные животные – это млекопитающие, принадлежащие семейству виверровых отряда хищных. Туристы часто называют этих неуклюжих и коротконогих малышей «кошачьими медведями». Они схожи с кошками по телосложению. А вот манерой передвижения напоминают медвежат. А еще они пахнут попкорном, добавили в зоопарке. Именно такой запах выделяют зверьки.

– Бинтуронги активны по ночам и живут в основном на деревьях. Они хорошие пловцы и ныряльщики. Новая пара бинтуронгов приехала в 2023 году, – рассказали в Новосибирском зоопарке.

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