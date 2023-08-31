Жарой и дождем завершится лето в Новосибирске

Сегодня новосибирцы провожают лето. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Наступил последний день лета, но в Новосибирске погода еще не похожа на осеннюю. По-прежнему довольно тепло: ночью +13...+15 градусов, а днем обещают до +24…+26.

— Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь. Подует южный ветер со скоростью 6-11, местами до 16 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

В Новосибирской области жара под конец лета разыграется до +23, а местами даже до +28 градусов. Днем пройдут кратковременные дожди с грозами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер