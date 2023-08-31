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НовостиОбщество31 августа 2023 0:00

Жарой и дождем завершится лето в Новосибирске

31 августа в Новосибирске будет тепло +26 градусов и дождь
Надежда РЫЖКИНА
Сегодня новосибирцы провожают лето.

Сегодня новосибирцы провожают лето.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Наступил последний день лета, но в Новосибирске погода еще не похожа на осеннюю. По-прежнему довольно тепло: ночью +13...+15 градусов, а днем обещают до +24…+26.

— Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь. Подует южный ветер со скоростью 6-11, местами до 16 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

В Новосибирской области жара под конец лета разыграется до +23, а местами даже до +28 градусов. Днем пройдут кратковременные дожди с грозами.

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