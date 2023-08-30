45 конкретных соглашений: «Технопром-2023» усилил практическую роль для развития Новосибирской области

Участие в форуме приняли более 1100 экспертов. Фото: Правительство НСО

Более 15 тысяч участников, 45 соглашений по конкретным направлениям, 1100 экспертов — подведены итоги x международного форума технологического развития «Технопром-2023», завершившегося на прошлой неделе в Новосибирской области. Заместитель Губернатора Ирина Мануйлова рассказала о подписанных соглашениях и инновационных проектах форума.

Замгубернатора отметила, что заключенные на «Технопроме-2023» конкретные соглашения имеют большую практическую ценность для развития Новосибирской области. Так, важными стали соглашения, направленные на создание селекционного центра семеноводства, строительство новых спортивных объектов, реализацию совместных проектов компаний в области промышленных, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и многие другие.

Более 15 000 очных участников и в разы больше пользователей онлайн из 40 стран мира и 83 региона России приняли участие в работе 223 мероприятий: пленарных заседаний, круглых столов, стратегических сессий, панельных дискуссий, экспертных панелей. Программа форума была разделена на 10 треков: «Цифровые технологии, искусственный интеллект», «Ядерно-инновационные технологии», «Новые материалы», «Энергетика (передача, накопление) », «Высокотехнологичное здравоохранение», «Аэрокосмические технологии», «Агробиотехнологии и генетика», «Экология и климат», «Приборостроение, станкостроение», "Малотоннажная химия, нефтехимия и катализаторы".

Участие в форуме приняли более 1 100 экспертов, выступивших в качестве спикеров и модераторов дискуссий (968 оффлайн спикеров, 231 онлайн спикер).

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