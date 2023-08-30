Полицейские помогли семье скрипачки из Египта переехать в Новосибирск. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сотрудники ГУ МВД по Новосибирской области помогли скрипачке из Египта и ее семье переехать в Новосибирск. Женщина направила в полицию заявление по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за границей.

В ГУ МВД по НСО рассказали, что Маргарита Ивановна родилась в 1977 году в городе Кишиневе. Она вышла замуж за гражданина Египта и переехала в Каир. Там женщина работала скрипачкой оперного оркестра Каирского оперного театра.

– У пары родились двое детей. Воспитанная в традициях русской культуры, свободно владея русским языком, Маргарита Ивановна не теряла надежды возвращения на Родину. Частные поездки в российские города только укрепили это желание, – рассказали в пресс-службе полиции.

Маргарита Ивановна, ее муж и их 23-летняя дочь получили гражданство РФ в упрощенном порядке по действующему законодательству. После торжественной церемонии им вручили российские паспорта.

Известно, что, решив переехать, Маргарита Ивановна вместе с дочкой мечтали о российском образовании. Эта мечта осуществилась. Девушка стала студенткой второго курса Новосибирского государственного университета.

– А Маргарита Ивановна планирует пройти профессиональное переобучение для дальнейшего трудоустройства, – сообщили в ГУ МВД по НСО.

Известно, что женщина поблагодарила сотрудников ведомства за оперативное рассмотрение документов. А также за создание условий, поспособствовавших комфортному возвращению на Родину.

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