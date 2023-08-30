Разрешение на строительство станции метро «Спортивная» продлили в Новосибирске. Фото: СпецТрансСтрой.

Разрешение на строительство станции метро «Спортивная» продлили в Новосибирске. Информацию об этом опубликовали на муниципальном сайте. По новым данным, разрешение ан строительство будет действовать до 12 декабря 2023 года.

Известно, что окончание предыдущего разрешения датировалось 25 августа. Изменили данные в документе 17 августа 2023 года.

Стоимость строительства объекта, площадь которого составляет 5812 квадратов, составляет 2 695 885 270 рублей.

Ранее КП-Новосибирск писала, что подрядчик станции метро «Спортивная» в Новосибирске выплатит штраф в 13 миллионов рублей за срыв сроков.

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