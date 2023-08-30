Наскальные рисунки и качели над тайгой: куда отправиться с тревел-гидом от Tele2

Фото: Отдел по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2

В него попали больше 40 сибирских локаций. Оператор собрал готовые идеи для путешествий и сопроводил сервис подсказками, которые помогут сэкономить.

Tele2 проанализировала поездки клиентов на основе big data и выявила растущий интерес к внутреннему туризму. В этом году с января по июнь количество путешествующих россиян увеличилось на 8% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Tele2 определила: основная цель туристов - посещение интересных достопримечательностей и получение нового культурного опыта.

Фото: Отдел по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2

Поддерживая внутренний туризм, Tele2 запустила тревел-гид для тех, кто все видел и кого сложно удивить. Оператор подготовил подборку необычных и красивых мест в более чем 40 регионах страны. В проект включены самые разные достопримечательности России, среди которых музей-заповедник с наскальными рисунками «Томская Писаница» в Кузбассе, качели над тайгой в Красноярском крае, «уральский Марс» и «ульяновская Швейцария», эстонский хутор в Томской области и новая русская деревня Азъ Градъ в Омской области.

Фото: Отдел по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2

Кроме того, Tele2 предлагает неординарные развлечения и специальные маршруты для путешественников: дог-трекинг в Шерегеше, парусные гонки на Селигере, путешествие на велосипеде по Куршской косе, вейкбординг на Иртыше, подъем по самой длинной лестнице России в Красноярском крае, поездка на старинном паровозе вдоль Байкала.

Изучить интересные места и выбрать направление для своего путешествия можно на сайте или с помощью телеграм-бота. Чтобы искатели приключений могли делиться своими впечатлениями с друзьями и близкими в режиме реального времени, во всех местах оператор обеспечил стабильную голосовую связь и быстрый интернет.

Фото: Отдел по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2

Для своих клиентов Tele2 подготовила специальные предложения - скидки на экскурсии, туры, аренду снаряжения, бронирование отелей и мастер-классы. Например, в Кузбассе можно посетить «Томскую Писаницу» со скидкой до 30%, в Красноярском крае - получить скидку 5% на туры от Endeavour Tour. Также клиенты Tele2, путешествующие на автомобиле, могут экономить на топливе.

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