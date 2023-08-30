Дизайнер рассказала, как правильно оформить детскую комнату

Ольга Русяева призвала не покупать стилизованную мебель. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дизайнер интерьера Ольга Русяева в беседе с NEWS.ru рассказала о правилах оформления детской комнаты. При этом необходимо учитывать возраст ребенка.

- Бежевый, серо-бежевые, теплый белый цвета универсальны, создают ощущение спокойствия. Они не раздражают. Большую роль играет текстура стен. Выбирайте экологически чистые материалы, безопасную краску, подходящую для детских помещений, она должна легко мыться, чтобы легко удалялись следы от карандашей, фломастеров или других загрязнений, - отметила дизайнер.

Ольга Русяева призвала не покупать стилизованную мебель, так как она быстро станет неактуальной для ребенка.

Внимание стоит обратить на мебель-трансформер, которая будет подстраиваться под ребенка по мере его взросления.

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