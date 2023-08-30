Новосибирская область попала в число регионов с наиболее успешными практиками по содействию организациям ОПК в поиске нужных специалистов. Фото: правительство НСО.

Полномочный представитель Президента РФ в СФО Анатолий Серышев 29 августа провёл совместное заседание Рабочей группы по реализации задач, определенных в Указе Президента РФ от 29 мая 2023 года №390 «О некоторых вопросах деятельности Военно-промышленной комиссии Российской Федерации и полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах» и Совета ректоров СФО.

Главной темой обсуждения стало кадровое обеспечение организаций оборонно-промышленного комплекса в округе. В том числе с учётом приоритетов научно-технологического развития России. В заседании участвовал и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

На открытии заседания Анатолий Серышев подчеркнул, что события последнего времени показали настоятельную необходимость подготовки высококвалифицированных специалистов для суверенного развития нашего государства.

В рамках совещания представили передовой опыт по обеспечению кадрами предприятий ОПК в субъектах Федерации округа. По словам полномочного представителя, работа по содействию организациям ОПК в удовлетворении потребности в специалистах в регионах округа проводится систематически. Особенно заметны успехи в этом направлении в Алтайском и Красноярском краях, Новосибирской и Омской областях.

В настоящее время по ряду предприятий ставится задача кратного увеличения производства востребованных видов изделий, что требует дополнительного привлечения квалифицированных кадров. В связи с этим уже сейчас важно создавать условия, чтобы на предприятия приходила подготовленная молодёжь, добавил полпред.

– Напомним, что в министерство труда и соцразвития нашей области совместно с образовательными организациями разработало ряд обучающих курсов, выпускники которых закрывают имеющиеся вакансии на ведущих предприятиях ОПК региона. В большей степени требуются квалифицированные работники, а также операторы станков с программным управлением, токари, техники, фрезеровщики, слесари механосборочных работ, монтажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов, – сообщили в правительстве Новосибирской области.

Один из наиболее эффективных механизмов комплектования кадрами предприятий оборонно-промышленного комплекса – краткосрочное обучение безработных граждан, организованное в соответствии с потребностью работодателя. Такие программы позволяют жителям Новосибирской области получить новые профессиональные компетенции, повысить свою конкурентоспособность на рынке труда, а также решить вопрос с трудоустройством.

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