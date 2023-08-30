Новосибирцев предупредили о снижении уровня воды в Оби. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жителей Новосибирска предупредили о снижении уровня воды в Оби. Связано это с тем, что новосибирская ГЭС уменьшила сброс воды в нижний барельеф реки. О том, что уровень воды будет ниже проектной отметки навигационного уровня, предупредили и синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

– Судоводителям необходимо быть внимательными – в некоторых участках можно сесть на мель, – говорится в предупреждении ГУ МЧС Новосибирской области.

В связи со снижением уровня воды судоводителей призвали соблюдать скоростной режим. Ведь на воде из-за снижения уровня появятся скрытые или явные мели.

Также не рекомендуют выходить на воду ночью и в туман. В условиях сниженной видимости находиться на реке опасно. Избегать необходимо и те места, которые плохо знакомы.

Также всем судовладельцам напомнили об обязательном использовании спасательных жилетов.

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