Умерла Екатерина Хлапова – главный администратор клуба болельщиков ХК «Сибирь». Фото: клуб болельщиков ХК «Сибирь».

В Новосибирске умерла Екатерина Хлапова – главный администратор клуба болельщиков ХК «Сибирь». На днях девушка отметила 30-летие. По словам близких Екатерина ушла из жизни 29 августа.

– Друзья, с глубоким прискорбием сообщаем, что не стало нашего главного администратора, преданной болельщицы, очень светлого и душевного человека – Екатерины Хлаповой, – сообщает клуб болельщиков ХК «Сибирь».

Трагическая новость повергла в шок подписчиков. Комментаторы написали, что не верят в случившееся. Ведь еще на днях общались с Екатериной. По их словам, у девушки было много грандиозных планов.

КП-Новосибирск выражает искренние соболезнования родным и близким Екатерины.

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