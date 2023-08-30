На станции в НСО вахтовик украл у соседа по вагону фотокамеру за 120 тысяч . Фото: УТ МВД СФО.

На станции Татарская в Новосибирской области в транспортную полицию обратился пассажир поезда Чита-Имеретинский Курорт. Он сообщил, что у него украли фотокамеру и принадлежности к ней. Ущерб составил 120 тысяч рублей.

Транспортные полицейские установили, что к краже дорогого устройства причастен попутчик потерпевшего. Он сошел с поезда в Барабинске. Приметы подозреваемого оперативно передали дежурным постам. По ним злоумышленника задержали. Камера была при нем. Технику у вора забрали.

– Задержанным оказался сосед потерпевшего по плацкартному вагону, житель Иркутска, добиравшийся на работу вахтовым методом в Удмуртию с пересадкой в Барабинске. После остановки поезда, когда владелец фотоаппарата вышел на перрон, подозреваемый взял его кейс с техникой и вышел из поезда, – уточнили в УТ МВД по СФО.

На попутчика возбудили уголовное дело за кражу со значительным ущербом. Ему грозит срок до 5 лет лишения свободы.

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