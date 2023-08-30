Андрей Травников сохраняет лидирующие позиции в рейтинге глав регионов

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Центр информационных коммуникаций «Рейтинг», в рамках проекта «Национальный рейтинг», опубликовал очередное исследование, посвящённое оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников вошел в первую группу рейтинга и занял 14-е место.

Как отмечается в исследовании, одной из примет стиля работы главы области Андрея Травникова стал учёт мнений граждан при принятии решений, «полноразмерная», а не формальная реакция на общественное мнение и деятельная работа по сигналам с мест.

В качестве примера эксперты привели августовский эпизод с затруднением выезда для жителей микрорайона и некоторых ЖК из-за изменения схемы движения около недавно открывшегося ледового дворца спорта «Сибирь-Арена» в Новосибирске. Тогда Андрей Травников заявил: несмотря на то, что это - «городской вопрос», региональная власть будет с ним разбираться. Принятым оперативным решением проблемы были устранены.

По оценке большинства экспертов, Андрей Травников, располагающий одобрением своих действий Центром, значимой электоральной базой и поддержкой элит, сохраняет безоговорочное лидерство в избирательной кампании. Среди политических сил в регионе в отношении кандидатуры действующего губернатора преобладает консенсус со знаком «плюс».

В положительном багаже действующего губернатора - высокая оценка федеральным центром результатов реализации в Новосибирской области нацпроектов. Андрей Травников лично контролирует реализацию проектов развития сельский территорий, выезжая в районы. Благодаря усилиям команды губернатора, областные аграрии получат в этом году рекордную господдержку - 6 миллиардов рублей.

Эксперты отмечают, что Андрей Травников сохраняет высокую активность в рамках поддержки СВО. По поручению губернатора ведётся работа по оказанию всесторонней помощи воинским подразделениям в зоне проведения спецоперации. Посетившая регион председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева высоко оценила областные меры поддержки участников СВО и членов их семей, работу центров реабилитации участников СВО.