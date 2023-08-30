В Новосибирске микроавтобус снёс забор после столкновения с «Тойотой»

В Новосибирске микроавтобус влетел в забор после столкновения с «Тойотой». Фото: ГИБДД по Новосибирску.

Жесткое ДТП произошло в Центральном районе Новосибирска. Там на улице Оржоникидзе 39-летний водитель TOYOTA C-HR столкнулся с микроавтобусом. Авария случилась ночью 30 августа.

– Напротив дома 38 по ул. Каменская водитель «Тойоты» врезался в «ФОЛЬКСВАГЕН Т4», которым управлял водитель 1976 г.р. После чего автомобиль совершает наехал на забор, – рассказали подробности в ГИБДД по Новосибирску.

В аварии пострадал водитель микроавтобуса «Фольксваген». Мужчину доставили в больницу с различными травмами.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства случившегося.

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