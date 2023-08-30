В НСО будут судить мужчину, угрожавшего убить полицейского и взорвать квартиру. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирской области будут судить мужчину за посягательство на жизнь полицейского и заведомо ложное сообщение о минировании. В отношении него завершили расследование уголовного дела.

Следствие установило, что 28 марта 2023 года в поселке Октябрьском Мошковского района в полицию позвонила женщина. Она сообщила, что пьяный сосед грозится ее убить. На место выехал отряд правоохранителей.

– Для разбирательства полицейские прошли в подъезд дома, позвонили в квартиру, где проживал обвиняемый. Открыв дверь, мужчина несколько раз выстрелил в сторону полицейских. Никто из них не пострадал, – сообщает СК РФ по Новосибирской области.

Помимо этого, сосед заявил, что квартира заминирована. На место прибыл сапер. После проверки оказалось, что сообщение о бомбе было ложным.

По данным прокуратуры НСО, у соседа было самозарядное охотничье ружье 12-го калибра модели «ТОЗ 87-01». Сотрудник полиции, в которого стрелял мужчина чудом не пострадал. Он отпрыгнул в сторону. Поэтому выстрел пришелся в противоположную сторону коридора.

Уголовное дело агрессора по существу рассмотрят в Новосибирском областном суде.

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