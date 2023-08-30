Новосибирцы чаще ходят на экскурсии во время отпуска

Новосибирцы во время отпуска чаще выбирают в качестве вида досуга экскурсии. Фото: Евгения ГУСЕВА

Новосибирцы во время отпуска чаще выбирают в качестве вида досуга экскурсии. По такой же схеме предпочитают отдыхать и петербуржцы. Это выяснили аналитики бизнес-клуба «Атланты» и исследовательского центра «Зарплаты. ру».

Кроме того, опрос показал, что больше половины обычных сотрудников российских компаний тратят на отдых менее 50 тысяч рублей.

— При этом специалисты и руководители чаще всего расходуют от 50 до 100 тысяч рублей. А каждый пятый предприниматель тратит на отдых более 300 тысяч рублей, — цитирует результаты опроса издание NEWS.ru.

Больше всего трат в отпуске у людей уходит на еду (65%), досуг (59%) и аренду жилья (56%).

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