Медвежата из Новосибирского зоопарка устроили в бассейне «шоу» с кабачком

Медведицам преподнесли в подарок кабачок. Фото: Анна НОВИКОВА

Дары осени не обошли стороной и Новосибирский зоопарк. Двум белым медведицам – Белке и Стрелке – сотрудники преподнесли в подарок…кабачок.

Правда, юные хищницы, едва попробовав его «на зуб», решили, что для роли игрушки овощ годится больше, чем для лакомства. И принялись с энтузиазмом «гонять» его по бассейну.

Из кабачка поначалу вышел отличный поплавок, но все же испытания на прочность овощ не прошел. Впрочем, медведицы не расстроились: ведь теперь игрушек у них стало вдвое больше.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber