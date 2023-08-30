Новым директором филиала РАНХиГС в Новосибирске стал Андрей Осипов

Пост директора филиала РАНХиГС в Новосибирске занял Андрей Осипов. Фото: vlgr.ranepa.ru

Пост директора филиала РАНХиГС в Новосибирске занял Андрей Осипов. Предыдущий руководитель вуза — Олег Федоров — покинул свой пост в связи с переходом на другую работу.

— Ректор Академии Алексей Комиссаров, представляя нового руководителя коллективу вуза, отметил, что Андрей Осипов является опытным управленцем в сфере образования и на протяжении долгого времени работает в структурах вуза, — сообщается в официальной группе вуза ВКонтакте.

Отмечается, что в первую очередь, новому руководителю предстоит оценить, в каком состоянии находятся все направления работы вуза сейчас, а также заняться решением текущих проблем.

При этом Осипов продолжает оставаться директором Волгоградского института управления — филиала РАНХиГС.

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