Александр Бастрыкин заинтересовался треснувшим домом в Новосибирске

Александр Бастрыкин поручил доложить ему о проверке дома на улице Планировочной в Новосибирске. Фото: предоставлено местными жителями

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о проверке дома на улице Планировочной в Новосибирске. Напомним, местные жители пожаловались на ужасное состояние постройки.

— Отмечается, что пятиэтажка 1968 года постройки покрылась сквозными трещинами. Из-за этого в здании отключили газ. Также приводятся сведения и об иных проблемах этого дома, в том числе с электропроводкой. Сообщается, что, несмотря на многочисленные проблемы, власти города не признают дом аварийным, — сообщили в СКР.

Как рассказывали КП-Новосибирск сами жители, после того, как дом покрылся трещинами, его отключили от газа. Жителям пришлось перейти на маломощные электроплиты. Однако выяснилось, что и электросети с проводкой в аварийном состоянии с 2019 года. Проблемы и с канализацией — местные постоянно страдают от прорывов и течи.

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