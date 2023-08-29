«Кто потерял?»: новосибирцы ищут хозяина для дикого зверя, которого спутали с енотом

В Новосибирске на ОбьГЭСе местные жители обнаружили зверька, которого приняли за енота. Фото:

В Новосибирске на ОбьГЭСе местные жители обнаружили зверька, которого приняли за енота. Судя по всему, животное само вышло к людям, а они приняли его за чьего-то потерявшегося питомца и даже стали искать хозяина.

— На планах прибился енот. Кто потерял? Хозяин найдется, дам контакты с кем связаться, — написали увидевшие зверька люди в паблике «На ОбьГЭСе (Новосибирск)».

Правда, судя по снимку, опубликованному сибиряками, найденыш — не енот, а енотовидная собака. Зверек, который обитает в наших широтах.

Кстати, такая путаница возникает у сибиряков не впервые. Так, осенью 2022 года школьница спасла енотовидную собаку на автомойке в Советском районе, тоже поначалу приняв ее за енота. А чуть позже волонтеры искали дом другому щенку енотовидной собаки, которую также спасли в городе.

Впрочем, спутать енотовидную собаку и енота — меньшее, что могут люди, твердо решившие примерить на себя роль спасателей. Так, несколько лет назад по сети гулял пост о том, как женщина по ошибке привезла в ветклинику волка, приняв его за бездомную собаку. Впрочем, доподлинно до сих пор не известно, где и как именно произошел этот инцидент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске школьница спасла енотовидную собаку, прятавшуюся на автомойке

Туда зверек сбежал, спасаясь от местных дворняжек (подробнее).

«Можно приручить вкусняшками»: спасенный щенок енотовидной собаки ищет дом в Новосибирске

Спасенному щенку енотовидной собаки ищут дом в Новосибирске (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber