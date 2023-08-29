«Ушел поздно ночью»: в Новосибирской области пропал 43-летний мужчина в серой робе

В поселке Станционно-Ояшинский ищут 43-летнего Евгения Власова. Фото: "ЛизаАлерт НСО"

В поселке Станционно-Ояшинский Мошковского района Новосибирской области ищут 43-летнего Евгения Власова. Он пропал 27 августа, с этого момента его местонахождение остается неизвестным.

— Поступила заявка о пропаже мужчины. 27 августа этого года, поздно ночью вышел из дома и не вернулся. Начат информационный поиск, идет активное распространение ориентировки в сети, — сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт Новосибирской области».

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, голубые глаза. На момент своего исчезновения мужчина был одет в серую робу и черные кроссовки.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может быть Евгений или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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