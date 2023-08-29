«Дети учатся в три смены»: жительница Новосибирска пожаловалась на нехватку мест в школах

В Новосибирске жительница «Чистой слободы» пожаловалась на отсутствие мест в школах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница микрорайона «Чистая слобода» Новосибирска пожаловалась на нехватку мест в школах и огромные очереди в поликлиниках.

- В микрорайоне «Чистая слобода» на сегодняшний день проживает 40 000 человек, а школа — одна, которая вмещает в себя не более 1300 человек. В предстоящем учебном году в ней будут обучаться около 4000 детей, - приводит слова девушки группа «ACT-54».

По словам женщины дети учатся в три смены: с 8:00, с 11:10 и с 15:00. Часть уроков проходит дистанционно.

- Моя дочь пойдет в 1 «Р» класс. То есть это 16 классов по 36 учеников, - рассказала девушка.

Также в микрорайоне наблюдается нехватка поликлиник. Сибирячка отмечает, что уже семь лет назад, когда население района составляло 20 тысяч человек, очереди к врачам были огромные. Сегодня же, когда население выросло в два раза, выстоять очередь кажется чем-то совсем нереальным.

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